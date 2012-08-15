Уряд має розробити новий стандарт якості питної води - Клюєв

Уряд повинен розробити новий санітарний стандарт контролю якості питної води.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи плани уряду з модернізації систем водопостачання, повідомили УНІАН в РНБО.

А.Клюєв зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров`я рекомендує контролювати якість питної води за 95 компонентами. За його словами, у США такий контроль здійснюється за 102 компонентами, тоді як в Україні - лише за 29. “Їх кількість повинна бути збільшена”, - додав він. При цьому А.Клюєв зазначив, що вже зараз більшість вітчизняних виробників бутильованої води рівняються на європейські стандарти.

Секретар РНБО нагадав, що минулого року була кардинально оновлена державна цільова програма «Питна вода України», яка тепер є генеральним планом модернізації галузі. Він зазначив, що дія програми розрахована до 2020 року із загальним бюджетом у 9,5 млрд грн і передбачає забезпечення “якісною водою 24 години на добу”.

Серед основних напрямів роботи А.Клюєв назвав упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання на 2234 водозаборах, будівництво та реконструкцію кількох сотень нових водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій і обладнання; введення в дію 20 тис. установок доочищення питної води та пунктів її розливу. Він наголосив, що передбачено оснащення понад 350 лабораторій контролю якості води та очистку стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

А.Клюєв повідомив, що у 2011 і 2012 роках держава фінансує заходи програми у повному обсязі. За його словами, зокрема, у Дніпропетровській області реконструювали 24 швидких безнапірних фільтрів комунального підприємства «Аульський водовід», а в Хмельницькій області вже прокладено майже 7 кілометрів нового 20-кілометрового магістрального водопроводу.

Секретар РНБО зазначив, що до останнього часу жителі майже 1200 населених пунктів України (розташовані в 15 областях) частково або повністю споживають привізну воду. За його словами, лише 25% сільських населених пунктів України і 83% міських забезпечені централізованим водопостачанням. При цьому він додав, що “в останні десятиліття постійно погіршується і якість забезпечення водою жителів міст з централізованим водопостачанням”, оскільки зношуваність водопровідні комунікації на сьогодні оцінюється у 55%, а також більшість річкових басейнів України вже тією чи іншою мірою забруднені.