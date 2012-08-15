Екстрена медична допомога буде централізована

Підписаний Президентом України Віктором Януковичем закон «Про екстрену медичну допомогу» передбачає централізацію управління і фінансування екстреної медичної допомоги на обласних рівнях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це під час брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова.

«Це дасть можливість створювати єдині центри екстреної медичної допомоги у рамках регіону», - сказала І.Акімова.

Централізація управління екстреною медичною допомогою на обласних рівнях, наголосила вона, дозволить поступово вирішувати проблеми зі швидкістю прибуття карети швидкої допомоги до пацієнтів.

І.Акімова зазначила, що закон передбачає створення єдиних центрів екстреної медичної допомоги на основі існуючих центрів медицини катастроф.

За словами першого заступника глави АП, цей закон також дасть можливість створення єдиної диспетчерської екстреної медичної допомоги. «Він передбачає майбутню інтеграцію в загальнодержавну систему виклику екстреної допомоги за номером 112. Швидку допомогу можна буде викликати як за номером 112, коли система запрацює по всій Україні, так і за номером 103», - повідомила І.Акімова.

Важливим у цьому законі є, на думку І.Акімової, чіткий розподіл напрямків відповідальності всіх учасників процесу надання медичної допомоги. «Цей закон визначає формат системи швидкої медичної допомоги. Він прописує, що до самої системи входять бригади швидкої допомоги, центральна диспетчерська і прийомне відділення лікарні, а також вводить в обов’язковому порядку в прийомне відділення медзакладу лікаря, який займається невідкладними станами», - зазначила перший заступник Глави АПУ.

І.Акімова звернула увагу на норми закону, які визначають обов’язок як звичайних громадян, так і медиків надавати невідкладну медичну допомогу. «Цей закон зобов’язує надавати домедичну допомогу рятувальників аварійних служб, пожежної охорони, працівників різних підрозділів міліції, фармацевтичних працівників, провідників пасажирських вагонів, бортпровідників тощо», - сказала вона.

За словами І.Акімової, якщо швидка допомога доставляє пацієнта до лікарні, але його стан погіршується, то, відповідно до закону, найближча лікарня, незалежно від форми власності, зобов’язана прийняти пацієнта й надати йому необхідну допомогу.

«Закон про екстрену медичну допомогу створює законодавчу базу для розвитку нового підходу до системи організації екстреної допомоги по всій країні», - наголосила перший заступник глави Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 липня ухвалила закон «Про екстрену медичну допомогу».

14 серпня Президент підписав закон.

Документ набирає чинності з 1 січня 2013 року.