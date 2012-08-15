Фонд Ріната Ахметова подарував Хмельницькому онкодиспансеру сучасний комп'ютерний томограф

Сьогодні в Хмельницькому обласному онкологічному диспансері відбувся запуск сучасного комп`ютерного томографа для діагностики променевої терапії.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України», диспансер оснащено сучасним устаткуванням в рамках проекту фонду Р.Ахметова «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань», спрямованого на забезпечення розвитку онкологічної служби України. Вартість апарату становить 5,6 млн. грн.

Як зазначили у фонді «Розвиток України», комп`ютерний томограф забезпечує високоякісне зображення при істотному зниженні рентгенівського опромінювання. Висока клінічна продуктивність сканера дає змогу за зміну обстежувати від 15 до 17 пацієнтів.

За допомогою апарату лікарі зможуть проводити планування для променевої терапії, робити діагностичні обстеження всього тіла, сканувати легені в режимі синхронізації з диханням і здійснювати повний комплекс діагностичного обстеження. Система дає змогу виконувати сканування пацієнта в багатьох положеннях, в тому числі і з використанням засобів фіксації для голови, тулуба і кінцівок.

Як заявив на церемонії презентації томографа голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха, одним з пріоритетів роботи обласної влади є підтримка і вирішення проблем медичної галузі області.

«За останні два роки більш як 50 млн. було спрямовано на поліпшення матеріально-технічної бази медичних установ Хмельницького. Відновлено будівництво і реконструйовано ряд лікувально-профілактичних установ. Ми раді констатувати, що в області розвивається і державно-приватне партнерство. Ми стали ближчими до світових стандартів надання медичної допомоги онкологічним хворим області. Завдяки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» встановлено комп`ютерний томограф одного з кращих світових виробників», - зазначив В.Ядуха.

У свою чергу керівник проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань» фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк наголосила, що на реалізацію проекту виділено 315 млн. грн, з них більш як 80 млн. грн спрямовано на посилення лікувальної і діагностичної бази восьми областей Західної України.

«Рінат Ахметов ініціював проект «Рак виліковний», який спрямований на оснащення онкологічної служби сучасним високотехнологічним устаткуванням. Сьогодні ми побачили, як працює новий сучасний комп`ютерний томограф, який дає змогу здійснювати якісні діагностичні обстеження всього тіла, зокрема, діагностувати первинні пухлини, уточнювати стадію, оцінювати ефективність лікування і багато чого іншого. Передаючи устаткування державним медичним установам, ми акцентуємо на тому, що держава повинна забезпечити доступність діагностики на ньому для кожного пацієнта. Саме максимальна користь для людей є кінцевою метою всіх проектів фонду», - сказала В.Миколаюк.

У фонді Р.Ахметова також наголосили, що 17 серпня цього року також у рамках проекту фонду «Рак виліковний» буде введено в експлуатацію томограф в Івано-Франківській області. Це 5-й спеціалізований комп`ютерний томограф, який працюватиме в онкологічній службі Західної України.

Загалом для радіологічної служби західноукраїнських областей фондом Р.Ахметова поставлено діагностичне і лікувальне устаткування на суму понад 55,5 млн. грн.