Україна, Росія і Білорусь разом боротимуться з АЧС

Ветеринарні служби України, Росії і Білорусі мають намір разом боротися з поширенням африканської чуми свиней (АЧС).

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, такої домовленості було досягнуто в ході зустрічі керівників служб у Києві в суботу, 11 серпня.

Зустріч відбулася з ініціативи української сторони, стурбованої локальним спалахом африканської чуми на своїй території і загостренням епізоотичної ситуації з цього захворювання в Росії. «Незважаючи на те, що спалах захворювання на території Запорізької області України було придушено швидко й ефективно, загроза поширення захворювання з території Росії на територію України і Білорусі залишається дуже високою», - наголошується в повідомленні.

Заступник керівника Россільгоспнагляду Євген Непоклонов зазначив, що грамотно проведена українською ветеринарною службою регіоналізація захворювання і запроваджені нею обмежувальні заходи з вивезення продукції із зараженого регіону дали змогу Россільгоспнагляду не вживати додаткових захисних заходів щодо продукції українського свинарства.

Заступник міністра аграрної політики і продовольства України Іван Бісюк зазначив, що система ветеринарних служб, яка склалася в останнє десятиліття в Росії, не змогла створити умов для ефективної боротьби з такими небезпечними епізоотіями, як африканська чума свиней. На його думку, для забезпечення епізоотичної безпеки регіону, що включає європейську частину Росії, Україну і Білорусь, необхідна система спільних узгоджених і добре скоординованих професійно обгрунтованих заходів. У зв`язку з цим українська сторона вважає за необхідне негайно провести зустріч на рівні заступників керівників голів урядів України, Росії і Білорусії за участю міністрів сільського господарства цих країн для обговорення спільних дій з боротьби з африканською чумою свиней.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в с. Камишуватка Запорізької області в особистому господарстві було виявлено падіж свиней. В результаті дослідження встановлено, що тварини загинули від вірусу АЧС. Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області.

У регіоні встановлено карантин, який продовжиться 40 днів. У цей період здійснюватиметься постійний моніторинг ситуації не тільки в 10-кілометровій, а й у 150-кілометровій зоні спостереження.

Уряд виділив 483,322 тис. грн для відшкодування збитків за вилучених на забій свиней для ліквідації АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я свиней, що захворіли, гине.