Якщо диню їсти щодня

- У дині дуже багато клітковини, через що вона служитиме профілактикою запорів.

- У дині багато заліза, калію, кальцію, магнію, вітамінів групи В, С і А. завдяки їм диня запобігає утворенню пухлин, є засобом профілактики серцево-судинних захворювань, знижує рівень холестерину в крові і запобігає розвитку атеросклерозу, заспокоює центральну нервову систему.

- Ще одна делікатна сфера застосування "жовтого егоїста" - збільшення чоловічої сили. Для цього потрібно просто жувати свіже насіння (достатньо 2-5 г в день). Але оскільки їх вживання, а особливо передозування можуть бути шкідливі для селезінки, до "жуйки" додають мед - він усуває шкідливий вплив.