Завтра в Україні очікуються невеликі дощі

Завтра вночі в Україні місцями очікуються невеликі дощі, у західній частині без опадів.

Вдень невеликі дощі, у східних, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях помірні дощі, окремі грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, в Криму 15-20°; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті 23-28°.

У Київській області у п’ятницю - невеликі дощі (вночі місцями). Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-26°, в районі Бердянська 28°, у Дніпрі біля Києва 21°.