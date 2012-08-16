Завтра в Україні очікуються невеликі дощі
Без опадів - лише на заході
Завтра вночі в Україні місцями очікуються невеликі дощі, у західній частині без опадів.
Вдень невеликі дощі, у східних, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях помірні дощі, окремі грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, в Криму 15-20°; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті 23-28°.
У Київській області у п’ятницю - невеликі дощі (вночі місцями). Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.
Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-26°, в районі Бердянська 28°, у Дніпрі біля Києва 21°.