У Криму розробляється спеціальна медична програма

09:24, 03 жовтня 2007
Країна
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Під назвою «Здоров`я кримчан»

У Автономній Республіці Крим розробляється програма «Здоров`я кримчан», в якій передбачається здійснення мінімальних медичних гарантій жителям півострова.

За розрахунками Міністерства охорони здоров`я АРК, тільки в 2008 році на реалізацію цієї програми необхідно передбачити 8,2 млн. грн., повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

Сьогодні голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО провів нараду, на якій обговорювалися соціальні ініціативи парламенту. «Йшлося про фінансове і організаційне виконання всіх пропозицій, що стосуються охорони здоров`я кримчан, поліпшення їх медичного обслуговування і оптимізації роботи галузі охорони здоров`я. А саме - ініціативи переходу на безплатні послуги при наданні екстреної медичної допомоги і при проведенні таких діагностичних досліджень, як рентген, флюорографія, клінічні аналізи, електрокардіографія і УЗД, а також ініціативи щодо підвищення заробітної плати працівникам сільської охорони здоров`я і запровадження медпрацівникам стимулюючих виплат», - повідомила А.ГОРЄВА.

На думку голови кримського парламенту, Міністерство фінансів Криму вже сьогодні має таким чином побудувати бюджетні відносини з містами і районами півострова, щоб при формуванні на місцях проектів бюджетів територіальні громади обов`язково передбачили витрати, потрібні за всіма переліченими видами безплатних медичних послуг. «Має бути співфінансування програми. Ми повинні передбачити, яку суму на ці цілі закласти до республіканського бюджету, а якою буде частка фінансової участі місцевих рад. Скажімо, поки що це процентне співвідношення може бути 90 на 10. Міста і райони, хай частково, але повинні бути причетні до реалізації тих наших соціальних ініціатив, які вже одержали широкий відгук у жителів кримського півострова. І він цілком зрозумілий. Якщо людині не потрібно буде платити за те ж УЗД – а це, припустимо, гривень 70 – у нього з`явиться можливість заощадити гроші, наприклад, на придбання тих же продуктів або оплату житлово-комунальних послуг. При цьому важливо пам`ятати, що забезпечення мінімальних медичних гарантій – це, в першу чергу, вирішення блоку питань, що стосуються охорони здоров`я кримчан», - сказав спікер.

За його словами, це і виявлення на ранніх стадіях багатьох небезпечних захворювань, і підвищення рівня профілактичної роботи серед населення. «Пускати всі ці серйозні питання на самоплив, ми не маємо права. Місцевим радам доведеться розділити з нами всю міру відповідальності за обіцяний людям соціальний захист. І хай деякі не сподіваються, що відшумлять вибори, і всі почини кануть в лету. Ті революційні рішення, які ми прийняли – поза політикою», - заявив голова кримського парламенту.

Він дав доручення зібрати необхідну інформацію про технічний стан всього спеціального медичного устаткування, що є в кримських лікувальних установах, – рентгенапаратів, апаратів УЗД тощо. Голова ВР АРК виступив з пропозицією подумати про заміну старої і зношеної діагностичної апаратури на нову, яку можна було б придбати за рахунок бюджетних коштів. Крім того, А.ГРИЦЕНКО висловив побажання вивести за межі державних лікувальних установ комерційні медичні структури, які займаються наданням платних діагностичних медичних послуг, щоб уникнути нездорової конкуренції.

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