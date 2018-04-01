Рейдери захоплюють українську фармацію

Про рейдерство чуємо мало не щодня. Десь захопили завод, десь інститут, останнім часом і лікарнями, що розташовані в елітних місцях, не гребують... Закони України дозволяють. Народ звик, давно цим справам не дивується. Але є серед рейдерів особливі "романтики" - для них чужий заводик поцупити вже не актуально. На часі під прицілом - уся фармацевтична галузь України. Солодка рейдерська мрія на мільярд, що дуже скоро може стати реальністю. Треба бути схибленим відчайдухом, скажете ви. А чому б і ні, коли українські суди та правоохоронні органи з готовністю виконуватимуть будь-яке рейдерське замовлення - цього від них вимагають українські закони. Нещодавно Асоціація фармацевтичних працівників України оприлюднила відкритий лист до керівників держави та ЗМІ. Директори провідних українських фармацевтичних підприємств заявляють, що на найпотужніші та найприбутковіші фармацевтичні заводи України здійснюються рейдерські атаки. Це - ласий шматок. Фармзаводи виробляють понад 80 відсотків усіх вітчизняних ліків, експортують свою продукцію у чимало країн світу. Усі ці підприємтва працюють за міжнародними стандартами, встановленими у Євросоюзі, сертифіковані на відповідність виробництва стандартам ЄС та ВООЗ, на відміну від інших 160 фармацевтичних фірм України. Хто за цим стоїть, властиво, невідомо. Однак, подейкують, що прибрати до рук прибуткову галузь, хочуть люди з мільярдними статками. Першим у рейдерській облозі опинився найбільший виробник ліків в Україні - фармацевтична фабрика "Дарниця". Протягом останніх тижнів вона піддавалася кільком атакам рейдерів. Страждає виробництво - нині порушені товарні та фінансові потоки, під загрозою зриву виконання важливих програм, зокрема щодо боротьби з діабетом та туберкульозом. Днями біля воріт "Дарниці" бачили вантажівки з піском. Італійці, які, привезли обладнання, були дуже подивовані, та й так і не змогли потрапити на територію фірми. Тож вкотре непоправно страждає на міжнародному ринку репутація України. Звернення до найвищих осіб держави та Генпрокуратури нічого не дає. Навпаки, порушено кримінальну справу за невиконання керівництвом фармзаводу підробленого судового рішення! Тож українські фармацевтичні заводи цілодобово у стані бойової готовності. На свою чергу чекають наступні жертви у списку рейдерів - Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, ЗАТ "Фармак" та корпорація "Артеріум" (ВАТ "Київмедпрепарат" та "Галичфарм"). Кореспондент УНІАН звернувся до генерального директора ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" Людмили Безпалько прокоментувати ситуацію:

Людмило Василівно, Ваше підприємство атакують за схемою подібною "дарницькій"?

Ні, схема інша. Є спроба скупки акцій підприємства. Наприклад, певні "інвестиційні компанії" намагаються незаконно заволодіти акціями. На відміну від відкритих акціонерних підприємств - "Фармака" та "Артеріума" - ми закрите підприємство, тому скупка ведеться в обхід закону і положенню внутрішніх статутних документів. Тому, якщо "Фармак" беруть психологічним тиском - залякують людей нічними дзвінками, шантажують, пропонують певні умови викуплення, то нашим людям пропонують подарувати акції. Звичайно, це суперечить правам самого товариства та його акціонерам. Поки у нас немає інформації, що, хоча б один акціонер прийняв пропозиції рейдерів. Але листи отримали практично всі. Звідки адреси - невідомо.

Рейдерські атаки на провідні фармпідприємства відбуваються одночасно. Це спланована акція? Думаю, що так. Почали з Дарниці - найбільшого гравця на ринку, найпотужнішого підприємства. На черзі ми - "Борщагівка". Безперечно, рейдерська атака починається з плану. Є поняття "тріпотіння жертви". Рейдер програмує дії жертви. Аналізують, куди може скаржитися жертва, кого може підняти на свій захист. І на всіх етапах страхуються хабарями чи будь-чим іншим, щоб рішення не пройшло. Куди б потерпілий не звертався, навколо нього - вакуум, жодної реакції, бо за бездіяльність проплачено. Коли планувався напад на фармацевтичну галузь, я думаю, щонайменше, півроку вкладалися кошти у цю ганебну справу.

Чи відомо Вам хто за цим стоїть - українські чи зарубіжні громадяни? Цього ніхто не може знати. Однак із певністю можна сказати, що це люди, які точно нічого у своєму житті не створювали. Ідеологія цих хлопців - чому багаті підприємства в Україні мають належати звичайним людям, хоч би вони його й створювали, ми хочемо це і крапка. До того ж, наша галузь стоїть на порозі інвестицій. Вже скоро "підійдуть" інвестори і за ці підприємства даватимуть добрі гроші. Працівники фабрики, які є акціонерами, змогли б або добре продати, або отримувати добрі дивіденди.

Щоправда у нас є й інша версія. З 2009 року, за постановою Кабміну, усі ліки мають випускатися за умов виробництва GMP - належною виробничою практикою. Сьогодні лише 5 підприємств в Україні мають сертифікат якості (всі вони входять до Асоціації фармацевтичних виробників України, мета якої виробництво ліків на рівні високих світових стандартів). Інші 160 фармпідприємств його не мають. Вони не приєдналися до асоціації, не хочуть працювати за європейськими стандартами, бо це потребує величезних капіталовкладень у виробництво, та й часу вже майже не залишилося. Наприклад, Борщагівка йшла до цього 10 років, вкладаючи чималі кошти у переобладнання. Сертифікат GMP - це не нагорода, це - стан роботи підприємства. Раз на рік до нас приїжджають європейські аудитори. Вони працюють чисто і прозоро. І, зрозуміло, не знають, що таке хабарі за оцінку якості виробництва ліків.

Нам відомо, про досить потужне лобі українських виробників ліків, які не збираються працювати за європейськими стандартами. Тож 1 січня 2009 року більшість з них припинять своє існування, у них просто вилучать ліцензії на виробництво ліків. Це - елементарна протидія європейським стандартам. Ці припущення і тривога є і у Європейської бізнес-асоціації.

Ви перебуваєте у стані очікування. Приймаєте якісь запобіжні заходи?

Щоб запобігати, треба знати, звідки чекати на небезпеку. А дії рейдерів майже ніколи не можна передбачити, бо їхні дії грунтуються на беззаконні - на підроблених документах, незаконних судових рішеннях. Не можна протидіяти, просто щось припускаючи. Ми пильно спостерігаємо, як атакують "Дарницю". І напевне не знаємо, якими засобами діятимуть з нами. Однак, для нас це - знайома ситуація. У 2000 ми все це вже пережили. Хоча в Україні ще не знали слова "рейдерство". Але проти нас був задіяний увесь "рейдерський" арсенал - від порушення багатьох кримінальних справ до залякувань фізичною розправою. Тоді нам допоміг Президент Кучма. Він узяв під особистий контроль наші проблеми і Борщагівку врятували від злочинних зазіхань.

Якщо ухвалюються відповідні судові рішення, сама законодавча база країни штовхає на рейдерство...

Не так законодавча база, як сама політична ситуація в Україні. У цивілізованій країні неможливі подібні рішення судів та способи їх виконання. У нас рішення можуть прийматися заднім числом або сьогодні на завтра. Всім відомо, що суди у нас дуже люблять "тягнути волинку", але ж це не стосується рейдерських рішень. Тут все приймається просто миттєво. Рішення вимагають надшвидкого виконання, при чому із залученням певних силових структур. У нас такого не було і сподіваємося що не буде. Ми впевнені у своїй правоті, але не виключаємо, що суд може винести якесь абсурдне рішення. Як у випадку з Дарницею - була спроба перевести їхній реєстр у Дніпропетровськ. Згодом оголосили, що рішення фіктивне.

За свідченнями працівників СБУ та прокуратури, дії рейдерів не порушують законів. Їхні дії - на межі закону. Коли рейдер звертається до виконавчої влади із судовим рішенням, вона має його виконати. Хоча, і на нашому підприємстві таке було, коли ми місяцями чекали, щоб судовий виконавець пішов до боржника. А при рейдерських атаках робиться усе зі швидкістю світла. І вони діють у правовому полі. У випадку з Дарницею був використаний підробний документ, і виконавча служба чітко та мобільно почала виконувати абсолютно сфальсифіковане рішення. Вона має право залучати й силові органи. Таким чином з являється ОМОН, Беркут. Вони мають право силою забрати печатку, статут, всіх вигнати і посадити нового директора, якщо у судовому рішенні буде такий пункт. За день можна "нашльопать" договорів і збанкрутити підприємства. Це парадокс - виконавча влада не може не виконати рішення суду, бо за це передбачена кримінальна відповідальність. Навіть, якщо документ - підробка. Представники виконавчої влади - не криміналісти і не можуть визначити оригінальність документу. Це - нездоровий механізм.

А якщо підприємство працює "нечисто" і є під що підкопатися, рейдерам працювати легше?

Якщо так, для перевірки є спеціальні контролюючі органи. Вони мають перевіряти і, за потреби, порушувати кримінальні справи - це цивілізований спосіб. Рейдери працюють по-іншому. Їхня мета створити уяву про те, що є порушення. Добитися рішення в суді про ті чи ті "нечисті" дії. Але ж не для того, щоб усунути ці порушення, а щоб усунути від керівництва власників акцій, перехопити на себе усі важелі управління.

А якщо рейдерська атака не вдалася?

Тоді рейдери можуть розпродати активи. Якщо ж вдається, то рейдерська атака зазвичай закінчується перепродажем будь-кому замовнику. В юриспруденції є таке поняття "сумлінний набувач" - йому продають підприємство після рейдерських атак. Дії рейдерів можна оскаржити, а до "сумлінного набувача" претензій не може бути.

Директори найпотужніших фармзаводів країни звернулися з листом до найвищих інстанцій держави з проханням про допомогу. Була реакція, хоча від когось?

Є один лист з Генеральної прокуратури. Від уряду - жодної відповіді. Ймовірно, ті хто планував захоплення української фармації, не випадково час вибрали - складний виборчий період.

У Вас лишилися надії на те, що вас почують? Я сподіваюсь, демократія у нашій країні буде розвиватися і надалі. Тому ми й звертаємося до громадськості України. По-перше, ці дії незаконні. Рейдерські атаки - завжди незаконні, куплені за гроші, бо супроводжуються кулачними боями, силовими захватами. Це - як павуки у темноті плетуть свою павутину. Але, коли освічуєш - усі бачать. Тому ми оприлюднили наше звернення. Та видно ті хлопці - не із сором’язливих.

У Росії припинили рейдерство кримінальною відповідальністю суддів, інших посадових осіб. У нас поки нема жодного випадку притягнення судді до відповідальності. Нещодавно Президент Ющенко розказував про суддю, який незаконно відсудив сотні гектарів у людей. Однак жодного повідомлення про те, що ця людина відсторонена від посади чи у неї забрали ліцензію немає. А про цю ж людину вже і Президент говорить і нічого...

Якби могли тільки працювати, а розгрібати цей бруд, я не знаю, якими були б вже ці заводи.

Наталія Максименко