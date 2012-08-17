Викрито канал постачання трамадолу з Індії

Співробітники Служби безпеки України викрили канал контрабандного постачання з Індії в Україну особливо небезпечного наркотичного засобу - трамадолу.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, встановлено, що 22-річний житель Рівненської області замовив наркотик на одному з Інтернет-сайті з метою подальшого розповсюдження на території області. Переправлення наркотику до України здійснювалось через систему міжнародних поштових відправлень на спеціально відкриту абонентську скриньку в одному з місцевих поштових відділень.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після одержання поштового відправлення. У ході огляду посилки було виявлено та вилучено тисячу пігулок трамадолу.

Слідчими УСБУ стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.