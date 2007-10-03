29 вересня 2007 року Благодійний фонд «Розвиток України» оголосив 2 конкурси: конкурс «На створення Національного протитуберкульозного санаторію для психологічної й соціальної реабілітації дітей, які пройшли лікування від туберкульозу» і конкурс «Підтримка наукових і соціальних досліджень із туберкульозу, які мають прикладне значення».

У серпні 2007 року Фонд у рамках програми «Здоров`я нації» і в рамках проекту «Зупинимо туберкульоз» почав виконання національних спеціальних проектів із туберкульозу. Серед основних завдань національних спеціальних проектів - створення всеукраїнського протитуберкульозного санаторію для психологічної й соціальної реабілітації дітей, які пройшли лікування від туберкульозу, і підтримка наукових і соціальних досліджень, які мають прикладне значення, а також проведення науково-практичних конференцій.

У рамках першого завдання планується вибрати на конкурсній основі один санаторій з існуючих, які курирує Міністерство охорони здоров`я, відремонтувати й обладнати його, розробити ефективні програми для реабілітації дітей, навчити персонал і відкрити санаторій для реабілітації дітей з усіх регіонів України, які хворіють на туберкульоз і потребують психологічної й соціальної реабілітації для повернення до нормального й здорового життя. Фонд очікує від учасників конкурсу надання концепції з можливого розвитку санаторію щодо нових і ефективних методів реабілітації дітей. Комісія, сформована Фондом за підтримкою й участю Міністерства охорони здоров`я, вибере переможця конкурсу, який надасть найцікавішу й найбільш реалістичну концепцію і відповідатиме критеріям відбору, що представлені в положенні конкурсу.

У рамках другого завдання планується на основі конкурсу вибрати від 3 до 5 проектів - наукові й соціальні дослідження з туберкульозу, які мають прикладне значення - для того, щоб у певних сферах із туберкульозу поліпшити існуючі способи й методи діагностики, лікування й профілактики туберкульозу в дорослого населення, дітей і підлітків, і як результат поліпшити ситуацію з туберкульозом у країні.

З питань двох конкурсів звертайтеся до Тетяни Білик, Національного менеджера Фонду, за телефонами +380 44 502 52 11 або +380 502 52 14, або через e-mail: tbilyk@fdu.org.ua.

Інформаційна довідка: Корпоративний благодійний фонд «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована Групою СКМ 15 липня 2005 року. Бюджет Фонду формується за рахунок коштів Компанії СКМ. Напрямки діяльності Фонду: сучасна освіта, здоров`я нації, культурне надбання.

Президент Благодійного Фонду «Розвиток України» - Рінат Леонідович Ахметов.

Проект «Зупинимо туберкульоз в Україні» реалізується Корпоративним Благодійним Фондом СКМ «Розвиток України». Проект почав роботу в 2007 році й розрахований на 5 років - 2007-2011 роки. Бюджет проекту - 100 мільйонів гривень.

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