Погода на вихідні

Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі, вдень - до 25° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 18 серпня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий, на Лівобережжі та в Криму помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні Криму до 21°, на крайньому заході 8-13°; вдень 20-25°, у південній частині до 28°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

17 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°, в районі Бердянська 28°, в Дніпрі біля Києва 21°.