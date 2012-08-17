В Україні успішно провели унікальну операцію на єдиній нирці

У Харківському обласному клінічному центрі урології та нефрології ім. В.Шаповалова вперше в Україні проведено унікальну операцію з видалення пацієнтці пухлини на єдиній нирці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Як йдеться в повідомленні, під керівництвом член-кореспондента НАМН України професора Володимира Лісового та бригади медиків-спеціалістів єдина права хвора нирка була акуратно видалена із організму жінки, і після спеціальної обробки та оперування поза організмом пересаджена за технологією трансплантації у ліву частину тіла пацієнтки.

«Унікальність методу дала позитивні результати. Уже за добу після операції видалена і професійно прооперована та пересаджена нирка змогла виділити більше 2-х л сечі», - зазначили в МОЗ.

При цьому у міністерстві підкреслили, що таке хірургічне втручання є одним із найскладніших у сучасній світовій онкологічній практиці, адже потребує спеціального медичного оснащення, спільної участі в оперуванні і хірургів, і трансплантологів, і урологів.