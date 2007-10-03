Звільнено начальника ГУ охорони здоров`я Київщини

У вівторок голова Київської обласної адміністрації Віра Ульянченко повідомила про звільнення начальника головного управління охорони здоров`я Ігоря Басистюка за "неефективне виконання своїх обов`язків".

Депутати облради пропонували звільнити також заступника губернатора з соціальних і гуманітарних питань Валерія Кондрука, проте обмежилися усуненням його від заняття сферою медицини в області.

Вчора, 2 жовтня, відбулося чергове засідання 13-ої сесії Київської обласної ради. До порядку денного було внесено більше двадцяти питань, проте вся увага депутатів була зосереджена на медицині. Такий інтерес пояснюється заявою Віри Ульянченко про звільнення 1 жовтня начальника головного управління охорони здоров`я Ігоря Басистюка. За словами губернатора, причиною його звільнення стало "неефективне виконання службових обов`язків".

Рішення глави обладміністрації депутати сприйняли мало не аплодисментами. "Ми добивалися цього вже близько року! Він довів галузь до ручки! Ліки для людей не купуються, гроші йдуть не за цільовим призначенням, - пояснив представник фракції "Нашої України" Володимир Федосєєв. – Із 22 млн. на безкоштовні медикаменти для чорнобильців на сьогоднішній день освоєно тільки два". Пан Басистюк на засіданні не прийшов, тому на всі запитання довелося відповідати заступникові губернатора з соціальних і гуманітарних питань Валентину Кондруку, питання про звільнення якого також стояло на порядку денному.

Відповіді пана Кондрука зводилися до того, що "проблем, звичайно, вистачає, і за такі короткі терміни вирішити їх неможливо", що викликало ще більше обурення його колег. "Нічого нам тут політику розводити. Ти конкретно скажи, коли в районних лікарнях з`явиться хоча б вата", – обурювався, розмахуючи руками, один із депутатів.

Глава обладміністрації спробувала виручити свого заступника. Попросивши слова, Віра Ульянченко сказала, що "з цієї миті особисто займеться ситуацією з охорони здоров`я в області". При цьому вона додала, що вже веде переговори з головлікарями декількох районних лікарень із приводу заміщення посади голови управління охорони здоров`я, проте не стала називати імена. У допомогу губернаторові і майбутньому начальникові управління депутати вирішили створити чергову робочу групу. Валентина Кондрука усунули від вирішення питань медицини, залишивши в його розпорядженні тільки соціальні і гуманітарні проблеми області.

Зв`язатися з Ігорем Басистюком вчора не вдалося – телефонна лінія його приймальні протягом всього дня була зайнята. Проте за даними, він написав заяву про звільнення за власним бажанням і числиться тепер у резервному фонді адміністрації.

Обозреватель