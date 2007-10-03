У Херсонській області п’ятеро відпочиваючих отруїлися грибами

В м. Нова Каховка Херсонській області п’ятеро жителів Маріуполя, які перебували на відпочинку на турбазі «Находка», отруїлися грибами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, о 21,50 до реанімаційного відділення Новокаховської міської лікарні в тяжкому стані з ознаками отруєння потрапили п’ятеро громадян, жителів м. Маріуполь. За попередніми даними, потерпілі напередодні ввечері споживали гриби.

На 6 годину ранку стан здоров’я постраждалих стабільно тяжкий. Обставини отруєння встановлюються.