У Китаї обговорюють проблеми людей з розумовими відхиленнями

Сьогодні голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО взяла участь у Глобальному політичному саміті з питань добробуту людей з розумовими відхиленнями, що відкрився у місті Шанхай (Китай).

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, захід відбувається у рамках Всесвітніх літніх ігор Спеціальної Олімпіади – 2007.

Серед учасників та почесних гостей Саміту – Президент Ісландії Олаф ГРІММСОН, Президент Філіппін Глорія МАКАПАГАЛ-АРРОЙО, голова Наглядової ради Спеціальної Олімпіади Тімоті ШРАЙВЕР, голова Федерації інвалідів Китаю Ден ПУФАН, дружина Президента Польщі Марія КАЧИНСЬКА, губернатор штату Каліфорнія (США) Арнольд ШВАРЦЕНЕГЕР, екс-Президент Швейцарії Адольф ОГІ, представники уряду КНР, делегації країн – учасниць Олімпіади. Від України у Саміті також взяли участь президент Спеціальної Олімпіади України Сергій КОМІСАРЕНКО та представники Фонду «Україна 3000».

Учасники саміту обговорять проблеми ставлення суспільства до людей з розумовими вадами. Також будуть представлені нові дані та дослідження, які підтверджують зміну ставлення та статусу людей з розумовими відхиленнями у світі.

Саміт триватиме сьогодні протягом дня. Наприкінці заходу передбачається ухвалення заяви, у якій учасники заходу закличуть світову спільноту покращити ставлення до людей з розумовими вадами.

К.ЮЩЕНКО і представники фонду «Україна 3000» перебувають у Китаї, аби підтримати Національну збірну Спеціальної Олімпіади України на Всесвітніх літніх іграх Спеціальної Олімпіади – 2007, що проходять 2-11 жовтня у Шанхаї. Під час поїздки запланована низка заходів за участі К.ЮЩЕНКО, зокрема – відкриття кафедри української мови у Шанхайському університеті.