У Перу стартувала програма роздачі безкоштовних контрацептивів

Міністерство охорони здоров`я Перу запустило програму з роздачі безкоштовних контрацептивів у медичних установах.

За оцінками відомства, доступ до них дістануть більш як 40 тисяч людей, повідомляє радіо «Свобода».

У Перу, де переважна більшість населення сповідують католицизм, аборти заборонені законом. Водночас, до цього засобу переривання вагітності вдається щодня близько тисячі жінок. За даними перуанської преси, операція обходиться приблизно в 100 доларів.