Чи відмінять в Україні таємницю усиновлення

До Уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської звернулись активісти громадських організацій стосовно захисту таємниці усиновлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена, представники громадськості занепокоєні нещодавньою заявою Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка щодо необхідності скасування таємниці усиновлення шляхом внесення змін до Сімейного та Кримінального кодексів України.

Активісти вже також звернулись до Президента України з проханням утриматись від внесення відповідних змін до законодавства.

«На жаль, ініціатори цих змін при їх підготовці не врахували позицію усиновлювачів батьків та не вивчили життя сімей, у яких є усиновлені діти, тому зробили поспішні висновки. Таємницю усиновлення скасовувати не можна, оскільки така інформація завдасть дітям значної шкоди, адже, на думку психологів, може бути адекватно сприйнята не раніше досягнення дитиною 21-річного віку», – заявив представник ініціативної групи активістів Геннадій Нейланд.

Активісти звернулися до В.Лутковської, оскільки відповідно до Конституції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є єдиною інституцією, яка здійснює парламентський контроль за дотриманням і захистом прав і свобод людини, а таємниця усиновлення захищає, насамперед, інтереси дітей, зазначили в прес-службі.

«Юрій Павленко не врахував, що розкриття таємниці усиновлення може призвести до негативного ставлення до дітей з боку їх однолітків, особливо у підлітковому віці, а це матиме негативний вплив на дитячу психіку та взаємини з суспільством. Така інформація лише збурюватиме конфлікти дітей з батьками-всиновлювачами, а також може спровокувати неадекватну поведінку, зокрема і втечу з батьківського дому”, - зазначає Г.Нейланд. За його словами, доводи Ю.Павленка про неможливість ведення спеціалізованими службами належного контролю за всиновленими дітьми не відповідає дійсності, оскільки такі служби підтримують тісний зв’язок із сім’ями, де виховуються всиновлені діти, та здійснюють постійний контроль за умовами їхнього проживання і виховання.

В.Лутковська на зустрічі з активістами запевнила присутніх, що зробить все від неї залежне, аби права маленьких громадян України були захищені максимально ефективно. Вона зазначила, що прийняття таких серйозних змін потребує всебічного вивчення і виваженості, адже мова йде про права дітей, тим більше дітей, які вже зазнали значної психологічної травми, коли лишились без батьківської опіки.

В.Лутковська доручила представнику Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксані Філіпішиній вивчити ситуацію з точки зору дотримання прав дітей.