Багатодітним татам платитимуть пенсію за особливі заслуги?

Уряд пропонує передбачити право на пенсію за особливі заслуги перед Україною батьку, якщо він сам виховує п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідний законопроект «Про внесення зміни до пункту 8 статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» Кабінет міністрів схвалив 20 серпня.

“Діючим законодавством передбачено право на пенсії за особливі заслуги перед Україною лише матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Такі жінки відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мають право на призначення дострокової пенсії. Тепер пропонується, що батьку також може призначатися дострокова пенсія”, - йдеться у повідомленні.

Ухвалення цього закону Верховною Радою сприятиме встановленню соціальної справедливості щодо права на пенсію для багатодітних батьків, зазначають в уряді.