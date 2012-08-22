У Жмеринці знайшли дитину з Росії, яка 3 роки перебувала у розшуку

Правоохоронні органи України повернули матері п`ятирічного Георгія Нестерова, якого викрали в 2009 році у Володимирській області, повідомляють РІА «Новости».

За словами завідувача консульським відділом посольства Росії в Києві Костянтина Пелешенко, весь цей час хлопчик перебував у федеральному розшуку.

За версією слідства, сказав російський дипломат, хлопчика викрав уродженець Грузії, який є біологічним батьком дитини. У Росії за фактом зникнення Георгія Нестерова було порушено кримінальну справу, до пошуків підключився Інтерпол.

На початку серпня 2012 співробітники української міліції на залізничній станції "Жмеринка" у Вінницькій області затримали громадянку Грузії з малолітньою дитиною без документів. Після перевірки міліціонери встановили особу хлопчика - ним виявився розшукуваний Георгій Нестеров.

"Хлопчик і його мама повинні сьогодні ввечері покинути Київ на поїзді. Вони направляються додому у Володимир", - сказав глава консульського відділу російського посольства. Він додав, що дитина почуває себе добре.

За словами Пелешенко, уродженець Грузії, підозрюваний у викраденні, затриманий українською міліцією у справі, яка пов`язана з підприємницькою діяльністю.