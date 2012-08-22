Погода на завтра: +36° і грозові дощі

Завтра у західних, північних, а вдень і в більшості східних, центральних областей України та на Одещині очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

У Карпатах місцями сильні дощі, повідомили УНІАН в Украгідрометцентрі.

На решті території - без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у східних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі Чорного моря до 22°, у східних областях 7-12°; вдень 23-28°, на Закарпатті та у південній частині 30-34°, на Одещині до 36°.

У Київській області у четвер очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 20-24°, у Дніпрі біля Києва 20°.