Сироп від кашлю можна буде купити лише за рецептом

Популярні знеболюючі препарати й ліки від кашлю будуть продавати за рецептом.

Як повідомляє ТСН, в Міністерстві охорони здоров`я думають, як обмежити доступ до препаратів, які містять кодеїн.

У малих дозах кодеїн є знеболюючим, ще краще він рятує від нападів сухого кашлю. Але ця речовина має опіатний ефект - з нього виготовляють найдешевший наркотик .

На сленгу його називають "крокодилом", тому що він відгризає руки і ноги в буквальному сенсі. Тіло починає гнити з кінцівок. Зрештою ноги або ампутують, або м`язи просто відпадають від живого тіла. Залежність від кодеїну формується впродовж півроку.

Через доступність і дешевизну на нього підсідають саме підлітки. Чиновники кажуть: або рецепт, або одна пачка в одні руки можуть обмежити доступ до препаратів з кодеїном. Українці з головним болем або кашлем не горять бажанням стояти в чергах за рецептом. Кажуть, що нічого, крім трати часу, похід у поліклініку не несе. Через місяць чиновники остаточно вирішать, за рецептом чи дозовано продавати препарати, що містять кодеїн. Доступ до цих медикаментів вже суворо обмежила Росія. Але досвід сусідньої країни показує, що аптеки, які зорієнтовані на наркоманів, рецептурні препарати продають з-під поли. Українські чиновники кажуть, що на наркоманів у нас орієнтуються дрібні аптечні кіоски. Їх важче всього проконтролювати, тому їх просто будуть закривати.

