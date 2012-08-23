У Нижньодніпровських плавнях біля Херсона згоріло 180 га очерету

В середу, 22 серпня, до Херсонського обласного управління МНС надійшло повідомлення про горіння очерету на острові «Красновський» біля села Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, на місце події було направлено особовий склад на спеціальному катері UMS-600, також до місця події виїхала слідчо-оперативна група міліції.

Попередньо встановлено, що пожежа виникла ймовірно внаслідок залишеного непогашеного багаття невстановленими особами. Пожежа почалася ще у вівторок, 21 серпня, близько 19:00 на острові з боку м. Херсон. Цей острів (територія Старозбур’ївської сільської ради) орендує ТОВ «Дельта Люкс» під мисливські угіддя.

У повідомленні зазначається, що завдяки діям працівників МНС не було допущено загоряння будиночка лісника, який був на острові.

Приблизна площа пожежі становить 180 га, причина пожежі і збиток встановлюються.

Водночас в МНС не повідомили про те, чи погашено повністю пожежу, пославшись на те, що названа територія розташована в зоні відповідальність обллісгоспу і гасити цю територію входить до обов`язків цієї організації.

Як повідомляв УНІАН, 9-10 серпня в результаті масштабної лісової пожежі в Цюрупинському районі Херсонської області від вогню постраждало 1,5 тис. га лісу. За підозрою в ненавмисному підпалі лісу затримано 50-річного місцевого жителя.