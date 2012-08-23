Завтра в Україні, крім півночі, - дощі та грози

Завтра вночі в Україні, крім північної частини, а вдень у південних і місцями в центральних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні України та на Закарпатті 30-34°, на півдні Одещини та місцями на Закарпатті до 37°, повідомили УНІАН в Украгідрометцентрі.

У Київській області у п’ятницю - без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-24°, у Дніпрі біля Києва 22°.