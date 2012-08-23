У якому році щасливих українців було найбільше

Українці в період незалежності найкраще жили у 2001-2002 роках, а “щасливих” було найбільше у 2008-му - соціологи

Київ. 23 серпня. УНІАН. Українці за всі роки незалежності найкраще жили у 2001-2002 роках, а “щасливих” громадян нашої країни було найбільше у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні під час прес-конференції в Києві генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто та завідувач відділу дослідження рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Людмила Черенько.

“На своїх кишенях українці відчули покращення в 2001-2002 роках. Це дійсно був такий ривок. Причому економісти його не очікували... Тим не менш, це відбулося в 2000 році. І відбувся класичний сценарій – за 1-2 роки економічне зростання відбивається на рівні життя громадян і його показниках. В 2002 році почалося зниження рівня абсолютної бідності. Потім потихеньку йшло у чомусь покращення, в чомусь погіршення до 2008 року”, - зазначила Л.Черенько, відповідаючи на запитання, коли українці жили найкраще за період незалежності держави.

Вона відзначила особливість кризи 2008 року, що полягала в тому, що вона відразу вдарила по рівню життя населення. “Цього разу не було періоду… тут все відбулося миттєво. Восени 2008-го - фінансова криза, яка потім переростає в економічну і вже влітку 2009 року ми спостерігаємо зниження показників рівня життя населення”, - констатувала фахівець.

Згідно з представленим на прес-конференції графіком рівня життя населення за роки незалежності, українців, яким не вистачає грошей навіть на їжу, у цьому році – близько 16%, тоді як в 2008 році таких було 10%. Цей графік показує майже стабільний рівень з 2009 року. Відповідно до нього, людей, яким не вистачало грошей навіть на їжу, найбільше було у 1998 році – десь 52%, а у 1994 році – 28%.

“До кризи 2008 року за рівнем оплати праці, якщо її порівняти з початком 90-х, ми дотягли лише до рівня 93-го року. 94-й рік – це взагалі була яма. Якщо співставити реальні доходи громадян, то в 2008-му ми вийшли лише на рівень 93-го, а потім знову пішли вниз. Ми не встигаємо вийти з однієї кризи, як тут же нас занурюють в іншу”, - зазначила Л.Черенько.

За словами В.Паніотто, соціологи робили дослідження щодо рівня “щастя” населення з урахуванням, в тому числі, рівня доходів. “Рівень був найвищий в першій половині 2008 року. І незважаючи на кризу, рівень щасливих людей в країні – 62-63% - продовжував зростати. І зростав до 2010 року, бо були ще якісь фактори, які вплинули, наприклад, результати президентських виборів... Але в 2011 році почалося зниження кількості щасливих людей”, - сказав він.

2012 рік, на думку В.Паніотто, можна порівняти за рівнем щастя з 2006 роком.