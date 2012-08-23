Лише 5% громадян живуть як середній клас європейських країн

В Україні не більше 5% громадян живуть на рівні середнього класу європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто та завідуючий відділу дослідження рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Людмила Черенько повідомили сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Л.Черенько, фахівцям складно сказати, скільки в Україні офіційно зареєстровано багатих людей, бо податкова не оприлюднює інформацію про доходи людей, однак виділяють структуру населення за соціальним статусом. “І виділяють 5% “верхніх” у цій структурі. Це люди, які мають принципові відмінності за всіма характеристиками свого життя. Це ті люди, яких можна порівняти, мабуть, з європейським середнім класом. Вони можуть собі дозволити відпочинок, який притаманний більшості європейських сімей, де є працюючі, тобто впевнених у завтрашньому дні сімей”, - сказала Л.Черенько.

Решта населення за своїм соціальним статусом, за її словами, трохи відрізняється одне від іншого, але живуть приблизно за одними й тими ж самими стандартами життя. “В одних нижчі доходи, в інших – вищі, але якісно вони не відрізняються. Вирізняються оці 5% від решти суспільства. Я думаю, що це, скоріше за все, підприємці та топ-менеджери”, - зауважила Л.Черенько.

У свою чергу, В.Паніотто зазначив, що багатих людей в Україні менше ніж 1% від загальної кількості населення. “Ці 5% - це середній клас, скоріше, ніж багаті”, - наголосив він.

Як повідомила Л.Черенько, на сьогодні українці, на відміну від життя за радянських часів, стали витрачати більшу частину своїх доходів на харчування, при цьому принципових змін у самому харчуванні не відбулося. Також чимало грошей сім’ї витрачають на освіту та медичне обслуговування, хоча Україні де юре ці послуги безкоштовні. Крім того, зросла плата за житло та комунальні послуги.

"В результаті цього залишається дуже мало коштів на розвиток, на культурне проведення дозвілля. Раніше різні квитки коштували незначні суми, але зараз це змінилося. Залишається дуже мало вільних коштів в домогосподарстві", - сказала соціолог, посилаючись, в тому числі, на дані Держстату, що проводяться щоквартально з 1999 року.

"Сьогодні середня українська сім’я понад 50% витрачає на харчування, за останніми даними - 53%. Понад 40% сімей на харчування витрачають понад 60% своїх доходів. За міжнародними підходами, ці люди можуть вважатися бідними. Це один з критеріїв бідності, якщо сім’я витрачає на харчування понад 60% свого бюджету, вона може вважатися бідною, якщо понад 80% - то злиденною. І цей показник після 2009 р. навіть дещо зріс, на жаль. Якщо ми говоримо, що з кризи виходить потихеньку економіка, зростають соціальні доходи, але, на жаль, на споживанні це ще позитивно не відбилося. Споживання все ще пожинає наслідки кризи 2008 року", - підсумувала Л.Черенько.