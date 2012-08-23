На Україну очікує різке погіршення погоди

27-29 серпня в Україні очікується різке погіршення погоди.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі 27 серпня у західній частині, вдень і у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, 28-29 серпня в Україні пройдуть сильні та дуже сильні дощі з грозами, місцями град та шквали 17-22 м/с, в окремих районах центральних, південних областей та Криму град та шквали 25-30 м/с.

Починаючи із західних областей температура значно знизиться: вночі до 9-15°, вдень до 14-19°, у південній та східній частині вночі до 15-20°, вдень до 21-26°.

На річках західних областей ймовірна зміна гідрологічного режиму, формування дощових паводків у межах русла річок.

На каскаді Дніпровських водосховищ очікується висота хвиль 15-25 дм, на Каховському водосховищі до 30 дм; на акваторії Чорного та Азовського морів - 20-40 дм.

Інформація буде уточнюватись прогнозами і штормовими попередженнями в залежності від розвитку синоптичної ситуації.