Завідуюча відділу дослідження рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Людмила Черенько констатувала, що найбільше соціальних пільг в Україні отримують заможні громадяни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

“10% найбідніших від системи пільг мають 2%, а 10% найбагатших – 22%. На десять груп розбито все населення: від найбіднішого до найбагатшого. Якщо взяти цю криву, то вона від кожної наступної групи зростає, тобто чим багатша людина, тим більше вона має від системи соціальних пільг”, - заявила Л.Черенько.

Вона констатувала, що перерозподіл коштів платників податків відбувається не «в бік бідних, а в бік багатих».

При цьому Л.Черенько звернула увагу на низьку адресність цієї підтримки.

Вона підкреслила, що практично у кожному другому українському домогосподарстві сьогодні проживає хоча б один пільговик, який користується принаймні однією пільгою.

“А якщо додати всі програми державної соціальної допомоги на дітей, житлові субсидії і так далі, то більше половини населення України є учасниками державних соціальних програм. Я навіть не рахую сюди пенсії. Це лише пільги, допомоги, субсидії”, - зазначила Л.Черенько.