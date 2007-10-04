Мер Києва ініціює перепрофілювання закладів охорони здоров’я
Проект буде винесено на розгляд
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ініціює встановлення мораторію на приватизацію та перепрофілювання закладів охорони здоров’я.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.
За її словами, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА спільно з профільними постійними комісіями Київради підготувати проект рішення про оголошення мораторію на приватизацію та перепрофілювання закладів охорони здоров’я.
Цей проект буде винесено на розгляд найближчого пленарного засідання Київради.
І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що у 2002-2007 роках у Києві було приватизовано 7 нежилих будівель і споруд, які належали медичним закладам.