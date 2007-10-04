Мер Києва ініціює перепрофілювання закладів охорони здоров’я

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ініціює встановлення мораторію на приватизацію та перепрофілювання закладів охорони здоров’я.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

За її словами, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА спільно з профільними постійними комісіями Київради підготувати проект рішення про оголошення мораторію на приватизацію та перепрофілювання закладів охорони здоров’я.

Цей проект буде винесено на розгляд найближчого пленарного засідання Київради.

І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що у 2002-2007 роках у Києві було приватизовано 7 нежилих будівель і споруд, які належали медичним закладам.