Медики: Водопровідну воду не можна назвати питною

Сьогодні більше ніж половина українців живуть без якісної питної води. До такого висновку прийшли спеціалісти Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя.

"Як медики, ми вважаємо, що це не зовсім питна вода, скоріше вона нагадує воду господарсько-технічного використання, - розповідає заступник директора Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя Анатолій Подрушняк. - До того ж організм потребує не такої рідини. На жаль, держава забезпечує лише мінімальний перелік показників якості, оскільки ті нормативи, які затверджені, недостатні для її досягнення".

Втім, можливість зробити питну воду якісною цілком реальна. На думку спеціалістів, теоретично це можливо, проте практично - дуже дорого. Тому, враховуючи якість нашої води, ціни на неї повинні бути низькі, впевнені медики.

Якщо ж ви все-таки споживаєте водопровідну питну воду, звертайте увагу на її склад, адже перевищення кількості елементів може негативно вплинути на стан здоров`я. Так, жорсткість води обумовлюється наявністю в ній кальцію та магнію, які важливі для людини. Зокрема, від кальцію залежить правильне формування кісткової тканини, а також згортання крові. Магній, у свою чергу, корисний для нервової системи, а також сприяє зниженню холестерину в крові. Втім, незважаючи на те, що з питної води кальцій засвоюється погано, всього на 10-30 відсотків надлишок цього елемента небажаний для організму і призводить до серцево-судинної патології. Сполуки магнію надають воді гіркого смаку і при великих концентраціях мають токсичну дію на здоров`я.

"Кип`ятіння води дозволяє позбавитися від кишкової палички, - пояснює директор Українського науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз (НІЦПНЕ ТЕСТ) Валентин Безрукий. - Проте, щоб знищити деякі види патогенних організмів, слід кип`ятити воду кілька десятків хвилин. Дистильовану воду пити не можна, при цьому вимиваються необхідні речовини. Хлорування, яке зараз використовується для знезараження рідини, є найкращим способом. Приміром, обробка ультрафіолетом не захистить воду від проходження через усю мережу труб. При озонуванні ж утворюється формальдегід, який небезпечний для організму".

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