Азаров у Луганську відкрив новий блок в онкодиспансері

Прем`єр-міністр України Микола Азаров відкрив у Луганському обласному клінічному онкологічному диспансері сучасний операційно-реанімаційний блок з експрес-лабораторією.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«У Луганську повинен бути один з найкращих онкологічних диспансерів, щоб луганчанам не доводилося нікуди їздити. Я запитав у директора диспансеру, і він мені сказав, що луганський центр має умови кращі, ніж Національний інститут раку в Києві», - сказав М.Азаров.

Прем`єр-міністр ознайомився з роботою операційного блоку та реанімаційної палатою, оснащених найсучаснішою медичною технікою для діагностики та лікування, які відповідають усім міжнародним стандартам.

М.Азаров вручив співробітникам Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру сертифікат на високочастотний операційний ніж виробництва Німеччини вартістю 300 тис. грн.

Також прем`єр-міністр в ході робочої поїздки відкрив у Луганську два дитячі будинки сімейного типу, в кожному з яких будуть виховуватись по 10 дітей.

Він вручив батькам ключі від двох комфортабельних будинків площею по 360 квадратних метрів, а також ключі від автомобілів. Крім того, М.Азаров подарував новоселам побутову техніку.

Також представник Луганської обласної адміністрації повідомив прем`єр-міністру, що вже виділено сім нових ділянок під будівництво будинків сімейного типу, яке розпочнеться у цьому році, і в 2014 році ці будинки приймуть новоселів.