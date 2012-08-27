В Україні знеструмлено понад 180 населених пунктів

За уточненими даними, в Україні через негоду знеструмлено понад 180 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 183 населених пунктів у чотирьох областях.

Зокрема, станом на 9.00 у Рівненській області знеструмлено 98 населених пунктів, у Волинській - 33, Тернопільській - 29, Львівській – 23.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

За даними прес-служби Територіального управління МНС у Рівненській області, в регіоні без електроенергії повністю залишились 98 н.п. та 8 частково. У Рівненському, Костопільському та Сарненському районах повалено десятки дерев та пошкоджено лінії електропередач. У місцях, де вирувала негода, працює понад 40 рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, раніше МНС надавав інформацію про знеструмлення на Рівненщині 45 населених пунктів.