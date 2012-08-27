Стало відомо якою буде погода 1 вересня

1 вересня в Україні буде суха і тепла погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Він зазначив, що протягом останнього тижня літа в Україні пройдуть дощі та відбудеться зниження температури повітря, очікуються пориви вітру швидкістю 17-22 м/с.

Разом з тим, за словами А.Прокопенка, 1 вересня очікується хмарна погода без опадів по всій території України, вночі цього дня температура повітря становитиме 9-15 градусів тепла, вдень - 22-27 градусів.

«Початок навчального року не несе погодних сюрпризів», - наголосив А.Прокопенко.

За його словами, надалі у перші дня вересня також очікується суха погода. Лише 5 вересня у західних областях, а з наступного дня по всій Україні можливі невеликі дощі.