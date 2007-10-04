На Чернігівщині засуджено лікаря-хабарника

Як передає кореспондент УНІАН, дільничного терапевта Городянської ЦРЛ (Чернігівська обл.) засуджено за видачу фіктивних рецептів до 2 років позбавлення волі (з відстрочкою виконання вироку). Він видав безпідставно рецепти на «Теофедрин» та «Колдакт». Препарати підлягають обліку в закладах охорони здоров’я. За свою послугу лікар отримав по сто гривень.

Лікар подав касаційну скаргу до Апеляційного суду Чернігівської області у якій зазначив, що рішення суду несправедливе, бо суми хабара незначні, а його дії не становлять суспільної небезпеки. Постанову Городянського райсуду залишено без змін. Тож чоловік зможе працювати за фахом, але без права видавати рецепти та лікарняні листи.