На Чернігівщині засуджено лікаря-хабарника
11:26, 04 жовтня 2007Країна
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“Попалився” на 200 гривнях
Як передає кореспондент УНІАН, дільничного терапевта Городянської ЦРЛ (Чернігівська обл.) засуджено за видачу фіктивних рецептів до 2 років позбавлення волі (з відстрочкою виконання вироку). Він видав безпідставно рецепти на «Теофедрин» та «Колдакт». Препарати підлягають обліку в закладах охорони здоров’я. За свою послугу лікар отримав по сто гривень.
Лікар подав касаційну скаргу до Апеляційного суду Чернігівської області у якій зазначив, що рішення суду несправедливе, бо суми хабара незначні, а його дії не становлять суспільної небезпеки. Постанову Городянського райсуду залишено без змін. Тож чоловік зможе працювати за фахом, але без права видавати рецепти та лікарняні листи.
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