Відновлено електропостачання 183 населених пунктів
08:51, 28 серпня 2012Країна
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Були знеструмлені через негоду
Відновлено електропостачання 183 населених пунктів, знеструмлених внаслідок негоди.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 27 серпня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, було знеструмлено 183 населених пунктів у чотирьох областях. Зокрема, у Рівненській області без електропостачання залишилися 98 н. п., у Волинській - 33, Тернопільській - 29, Львівській – 23.
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