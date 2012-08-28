Відновлено електропостачання 183 населених пунктів, знеструмлених внаслідок негоди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 27 серпня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, було знеструмлено 183 населених пунктів у чотирьох областях. Зокрема, у Рівненській області без електропостачання залишилися 98 н. п., у Волинській - 33, Тернопільській - 29, Львівській – 23.