Понад 5 тис багатодітних матерів стали героїнями
10:03, 28 серпня 2012Країна
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Президент присвоїв звання
Президент України Віктор Янукович з нагоди 21-ї річниці Незалежності України присвоїв почесне звання «Мати-героїня» понад п’яти тисячам багатодітних матерів.
Як повідомляє прес-служба глави держави, високу нагороду жінки отримали за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку.
З початку 2012 року це почесне звання отримали понад 25 тисяч багатодітних матерів.
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