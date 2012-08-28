Понад 5 тис багатодітних матерів стали героїнями

Президент України Віктор Янукович з нагоди 21-ї річниці Незалежності України присвоїв почесне звання «Мати-героїня» понад п’яти тисячам багатодітних матерів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, високу нагороду жінки отримали за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку.

З початку 2012 року це почесне звання отримали понад 25 тисяч багатодітних матерів.