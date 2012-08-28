В Україні заборонять рекламу популярних ліків

В Україні вводяться обмеження на рекламу безрецептурних препаратів. 326 ліків будуть заборонені до реклами 326 ліків будуть заборонені до реклами МОЗ опублікував список з 326 ліків - в нього, зокрема, увійшли популярні АЦЦ, "Корвалол", "Парацетамол" та "Солпадеїн".

Серед компаній, які найближчим часом відчують на собі ці обмеження, такі великі виробники, як "Фармак", "Здоров`я" та GlaxoSmithKline. Обмеження на рекламу ліків, що продаються без рецепту, вводяться вперше.

Зараз заборонено рекламувати лише рецептурні медпрепарати. Але народні депутати і Кабмін неодноразово намагалися ввести повну заборону на рекламу ліків. Законом N7007 спочатку також пропонувалося заборонити рекламу всіх видів ліків. Однак при підготовці до другого читання було вирішено визначити список препаратів, реклама яких заборонена.

У список МОЗ увійшли препарати, що відповідають певним критеріям. Це ліки, що викликають звикання, що містять наркотичні та психотропні речовини, препарати, призначені для лікування дітей віком до 12 років, а також для прийому під час вагітності та лактації. Крім того, до переліку потрапили препарати для лікування туберкульозу, венеричних захворювань, надзвичайно небезпечних інфекційних захворювань, ВІЛ / СНІДу, раку, хронічного безсоння, цукрового діабету, ожиріння, еректильної дисфункції. З 326 ліків, заборонених до реклами, більше 100 вироблено в Україні, пише Коммерсант-Україна.

Глава комітету Верховної ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва (Партія регіонів) каже, що список ще буде доповнюватися. За її словами, в нього, зокрема, увійдуть такі популярні ліки, як "Ессенціале", "Но-шпа" (виробник Sanofi-Aventis) і "Мезим" (виробник Berlin-Сhemie).

"Їхні продажі досягають мільярдів гривень, а споживання ніяк не контролюється. В той же час внести їх до списку рецептурних ми не можемо - країна величезна, і не в кожного жителя, особливо в селах, є можливість йти до лікаря з будь-яким нездужанням", - зазначає пані Бахтєєва.

Фармацевтичні компанії, що входять в "Європейську бізнес асоціацію", раніше розкритикували законопроект. Вони зазначали, що вважають недоцільним забороняти рекламу ліків, які містять наркотичні та психотропні речовини в дуже малій кількості, і не несуть загрози здоров`ю пацієнта.

Реклама лікарських засобів безрецептурної групи дозволена в більшості країн ЄС і у всіх країнах СНД. Тим не менш закон у нинішній редакції не матиме значного впливу на рекламний ринок, упевнений директор агентства Starcom (серед його клієнтів - GSK) Енвер Кікава. За його словами, частка медичних брендів у телевізійній рекламі зараз близька до 20%. "Але частка заборонених препаратів невелика", - каже пан Кікава. Крім того, у виробників залишаються варіанти просування брендів і без прямої реклами - наприклад, шляхом розміщення інформації в аптеках.

