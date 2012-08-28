У Києві провели унікальну для України операцію на серці

У Києві провели надскладну операцію у ділянці серця без надрізів та рубців, повідомляє ТСН.

До аорти пацієнта, в якого у головній артерії виявили розшарування, хірурги рухалися завдяки спеціальному зонду артеріями, починаючи з ноги. Такі операції тривають удвічі менше та без крововтрат. Пацієнтів на третій день відпускають додому.

"Я думав, що, може, обстеження було, може, взагалі операції не було, а потім сказали. Я навіть не відразу повірив, що операцію зробили", - розповів паціент, який вже готується до виписки.

Операція тривала дві години. Для введення зонду на нозі зробили надріз довжиною три сантиметри. У спеціальному пристрої, який вводять через артерію, уже є протез. У певний момент його просто випускають.

"Принцип такий, що він сам розправляється, розкривається після того, як ми вивільняємо його, сам розкривається і повторює стінку судини", - пояснив хірург Богдан Черпак.

Поки що необхідна для таких операцій апаратура є лише у Києві. Згадану операцію зробили безкоштовно, але до кінця року у бюджеті вистачить коштів лише на дев`ять таких втручань, зазначає ТСН.