У Рівненському онкодиспансері відкрито відділення брахітерапії

За сприяння Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» сьогодні у Рівненському онкодиспансері було відкрито відділення кабінет брахітерапії.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході презентації було договір про державно-приватне партнерство між Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненською обласною радою, онкодиспаснером і фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». В рамках цього договору

область бере на себе зобов`язання фінансувати експлуатаційні витрати на

утримання центру, забезпечувати своєчасне та належне бюджетне фінансуванняцентру в повному обсязі.

«Те, що ми сьогодні підписали важливо, бо йдеться і про якісне та доступне лікування для усіх пацієнтів, а не тільки для тих у кого є на це кошти. Рік тому ми відкрили цей центр – це був перший крок, а сьогодні – проміжна крапка. Далі будемо дивитися, як центр розвиватиметься. А сьогодні він розвивається блискуче», - заявив директор благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний.

Він підкреслив, що співпраця Рівненським онкодиспансером дає надефективний результат.

«Для нас було принципово важливо (коли ми сюди заходили), що ми спільно можемо забезпечити доступне високоякісне лікування для пацієнтів. Для цього ми закупили обладнання. Зі свого боку обласна адміністрація взяла на себе зобов’язання з підготовки приміщення, й точно у строк його виконала. Ми ніколи не завозимо та не встановлюємо обладнання, поки спеціалісти не скажуть, що простір готовий до поставок обладнання», - зазначив А.Заболотний.

За його словами, фонд Р.Ахметова приділяє особливу увагу тому, щоб у лікарняному закладі був повний цикл медичних послуг онкологічним хворим - коли пацієнт може отримати у повному обсязі те лікування, яке пов’язане з радіологією з променевою терапією.

«Для нас принципово важливо, щоб лікарі мали високу відповідну кваліфікацію і постійно вчилися та розвивалися. Ми допомагаємо встановити контакти для лікарів зі спеціалістами з Німеччини, Англії, Білорусі. Зокрема, вже скоро ми приєднаємо Рівненський онкодиспансер до системи e-Health (телекомунікаційна технологія). Коли у режимі реального часу лікарі диспансера можуть проконсультуватися зі своїми колегами з інших країн», - сказав директор «Розвитку України».

У ході презентації фонд Р.Ахметова вручив Рівненскому онкодиспансеру сертифікат на 5 мільйонів гривень.

Головний лікар Рівненського обласного онкологічного диспансеру Григорій Максим’як підкреслив, що 5 мільйонів гривень – це бюджет цьогорічний, а загальний бюджет фінансової допомоги фонду Р.Ахметова «Розвиток України» за два роки (з часу відкриття) склав близько 28 мільйонів гривень.

«За перший рік роботи Центр променевої терапії показав успішні результати. За цечас на лінійному прискорювачі пройшли лікування 300 чоловік, 2180 пацієнта пройшлидіагностику та подальше планування лікування на комп`ютерному томографі. У 40%пролікованих пацієнтів відзначається виражена позитивна динаміка, у 30% помірнопозитивна. Ми одні з небагатьох в Україні, хто проводить променеву терапію для дітейвід 0 до 8 років. Завдяки фонду «Розвиток України» незабаром для цих дітокбуде оснащена спеціалізована палата інтенсивної терапії. Я радий, що рівно через рік після відкриття Центру у нас нове досягнення - відділення контактної променевої або, як кажуть, брахітерапії, яка є золотим стандартом лікування пухлин репродуктивної системи, порожнинних органів у жінок і чоловіків», - зазначив Г.Максим’як.

За його словами, на сьогодні лікування пацієнтів проводиться безкоштовно, «але тільки за рахунок того, що частину коштів надає фонд Р.Ахметова, частина надходить через держпрограму «Онкологія», частина з бюджету області.

«Ми фінансуємося з бюджету нашої області, тому є проблема лікування хворих з інших областей», - зазначив Г.Максим’як.

*** 29 серпня 2011 року в Рівному відбулося відкриття сучасного Центру

променевої терапії при обласному онкодиспансері. Обладнання на суму 22 млн. грн.поставив фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». У цьому році на роботу Центру і, вЗокрема, на створення відділення брахітерапії фонд надав допомогу в розмірі 5,5 млн.грн.

У цілому, в рамках проекту «Рак виліковний» для радіологічної служби Західної України(Львівська, Закарпатська, Хмельницька, Івано-Франківська, Рівненська області) булокуплено і встановлено обладнання вартістю понад 55,5 млн. грн. На черзі -Тернопільський і Волинський онкодиспансери, де в липні наступного року будутьвстановлені сучасні медичні комплекси для променевої терапії та діагностикионкозахворювань.