У Міносвіти пропонують узаконити неофіційні внески батьків

У Міністерстві освіти пропонують узаконити неофіційні внески батьків, дозволивши батьківським комітетам створювати добродійні фонди «для покращення матеріально-технічної бази шкіл».

Як пише «КоммерсантЪ-Украина», про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Максим Луцький, який як член колегії Міносвіти був присутній вчора на підсумковому її засіданні, присвяченому готовності шкіл до початку нового навчального року. Колегія проходила в закритому режимі.

"Міністр запропонував посилити роль шкільних батьківських комітетів як органів самоврядування і дозволити їм створювати добродійні фонди, щоб акумулювати спонсорські кошти. До цих фондів зможуть вносити гроші всі бажаючі - спонсори, підприємства, заводи, підприємці та приватні особи, що дозволить покращити матеріально-технічний стан шкіл і умови навчання дітей", - сказав М.Луцький.

За його словами, «це нормальні речі, які всі розуміють. Батьківські комітети посилять свою роль в освітній системі». Організовувати це треба шляхом внесення змін до чинного законодавства, відзначив М.Луцький.

Разом з тим експерти вважають, що легалізація внесків призведе до зростання поборів у школах.

Зокрема, як наголосила колишній керівник Київського міського управління освіти, кандидат педагогічних наук Лілія Гриневич: "Спроби узаконити внески порушують конституційне право громадян на безплатну освіту. Держава намагається розв’язати проблеми шкіл за рахунок батьків, тому що не здатна самостійно інвестувати в освіту".