У 5 регіонах України народжуваність перевищила рівень смертності

У ІІІ кварталі 2007 року в п’яти регіонах України рівень народжуваності вперше з початку 90-х років перевищив рівень смертності.

Як повідомили УНІАН прес-службі Міністерства юстиції України, зокрема, за даними органів реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту, народжуваність становила наступний відсоток відносно до смертності: у Закарпатській області – 119%, у Рівненській області – 117%, у Волинській області – 110%, у м. Києві – 108%, у Львівській області – 100,7 відсотка.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, така позитивна статистика спостерігається вперше з початку 90-х років, коли в країні почався різкий спад народжуваності та склалося негативне співвідношення народжуваності до смертності.

Міністр також наголосив, що загальне співвідношення померлих та новонароджених у ІІІ кварталі 2007 року демонструє досить оптимістичні тенденції. Незважаючи на те, що кількість померлих все ще перевищує кількість новонароджених, співвідношення цих показників, яке становить 1:1,3, скоротилось до мінімуму порівняно з аналогічними показниками попередніх років.

Загалом, протягом липня, серпня та вересня 2007 року в країні народилося 113 638 немовлят, померло – 155 759 осіб.

Найвище співвідношення смертності до народжуваності в країні було зафіксоване у Чернігівській та Сумській областях – близько 220%. В решті областей таке співвідношення становило від 102 до 178 відсотків.