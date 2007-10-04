Американський промоутер навмисне заражав жінок ВІЛ

У США 22-річному клубному промоутерові, який через незахищений секс заражав жінок ВІЛ-інфекцією, загрожує як мінімум 5-річний термін ув`язнення.

22-річний Елідор Керсент свідомо заражав своїх партнерок ВІЛ-інфекцією, будучи хворим від народження. Хворобу Керсента підтверджують деякі з його колег, які побажали залишитися невідомими. За їх словами, ВІЛ передався Керсенту від матері.

На своїй сторіночці сайту для спілкування MySpace Керсент позиціонує себе як відомого в Саут-Біч промоутера, пов`язаного з клубами Opium, Prive і Mansion. Проте представник компанії Opium Group Ванесса Менкес спростовує припущення, що Керсент є їх службовцем.

На своїй сторіночці підозрюваний також розмістив десятки фотографій, на яких він знявся зі знаменитостями, які відвідували клуби, або в компанії з напівроздягненими красунями.

Поліція вже знайшла одну 20-річну дівчину, яка призналася в тому, що двічі мала статевий контакт із Керсентом, і при цьому не знала про його хворобу. У поліції побоюються, що жертв може бути значно більше, і радять тим жінкам, які мали контакти з Керсентом, обстежуватися у лікаря, після чого звернутися в поліцію.

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