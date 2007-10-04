У Росії дозволять випробовувати ліки на дітях

У Росії мають намір дозволити випробування ліків на дітях - вчора в Росздоровнагляді була створена робоча група, яка повинна розробити відповідні поправки до закону "Про лікарські засоби". Тим самим чиновники хочуть привести російське законодавство у відповідність із європейським, і більшість медиків підтримують цю ініціативу. Проте захисники прав пацієнтів вважають, що слід законодавчо закріпити і відповідальність медиків за результати фармакологічних експериментів над дітьми.

Вчора Росздоровнагляд приступив до роботи над поправками до закону "Про лікарські засоби", що вирішують клінічні дослідження ліків на дітях. На думку керівника відділу державного контролю доклінічних і клінічних досліджень лікарських засобів Росздоровнагляду Сергія Філюніна, дослідження за участю дорослих не можуть дати об`єктивних даних про ефективність препарату або ж про його можливі побічні дії на дитячий організм.

Вирішуючи випробування ліків на дітях, чиновники мають намір привести російське законодавство у відповідність з європейським, де випробування ліків на неповнолітніх дозволені з цього року.

Відповідно до діючого закону, в Росії не допускаються клінічні дослідження ліків на неповнолітніх. Виняток становлять випадки, якщо випробовувані ліки призначаються тільки для лікування дитячих хвороб або коли в ході клінічних досліджень хочуть з`ясувати, яке дозування ліків, якими лікують дорослих, треба застосовувати при лікуванні дітей. У останньому випадку, згідно законодавству, спочатку "дитячу" дозу ліків тестують на повнолітніх, і лише потім - на дітях.

Обозреватель