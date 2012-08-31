Янукович доручив удосконалити захист прав дітей

Президент України Віктор Янукович підписав доручення про поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, документ, зокрема, передбачає внесення змін до державних і місцевих бюджетів з метою збільшення фінансування шкіл для дітей з особливими потребами.

В.Янукович також доручив вжити заходів для створення теле- і радіопрограм для молоді.

Згідно з підписаним дорученням, прем’єр-міністр України та голови обласних державних адміністрацій мають представити Президенту інформаційні матеріали про діяльність місцевих органів влади у сфері захисту прав дітей.

В.Янукович також доручив підвищити ефективність роботи з профілактики правопорушень серед дітей, вжити заходів для зменшення повторної злочинності.

Міністр освіти Дмитро Табачник має поліпшити правовиховну роботу з дітьми, зокрема, з питань захисту від проявів дискримінації та насильства над дітьми.

Генеральному прокурору Віктору Пшонці доручено проаналізувати додержання вимог законодавства щодо врахування думки дитини під час її усиновлення.

Незабаром за участю В.Януковича має відбутися Всеукраїнська нарада з питань захисту прав дитини.