З’явився телефон, який стежить за здоров’ям свого власника

Телефон, який стежить за фігурою та здоров‘ям свого власника, представила публіці одна з японських фірм-виробників електроніки.

Розумна машина підказуватиме господареві, що робити, аби не набрати зайвих кілограмів, подаватиме інформацію про пульс і навіть повідомлятиме, чи здоровий у вас на даний момент подих.

Мобільник оснащений різними додатковими функціями, які, наприклад, рахують кроки та обчислюють спалені під час ходьби калорії. Для цього до бази даних телефона потрібно лише занести відомості про зріст, вагу, стать і вік.

Назвали новинку “Фітнес-фон”. Поки її можна побачити на виставці сучасних технологій у Токіо. Виробники кажуть, що у продажу нова модель з‘явиться вже незабаром.

ICTV