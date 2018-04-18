Фонд Ріната Ахметова у розвиток онкологічної служби Рівненщини вклав майже 28 млн грн

Співпраця Рівненської області з Благодійним фондом Рiната Ахметова «Розвиток України». Вона розпочалася у рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань» два роки тому. Проект став першим і єдиним в Україні масштабним проектом з підтримки державної системи надання допомоги онкологічним хворим. Він реалізується в кількох регіонах України.

Особливо пощастило Рівненській області. Завдяки приватно-державному партнерству в Рівному (у рекордно короткий термін - шість місяців) фонду Р.Ахметова вдалося побудувати та оснастити суперсучасною медичною технікою обласний Центр променевої терапії, впровадивши у життя найсучасніші методи діагностування та лікування онкологічних захворювань.

У ньому працюють 11 лікувальних кабінетів, облаштованих найсучаснішим медичним обладнанням: цифровим лінійним прискорювачем, комп’ютерним томографом, устаткуванням для дозиметрії, а також іммобілізації і позиціонування пацієнтів, гамма-терапевтичним апаратом, апаратом брахі-терапії. Надають медичну допомогу онкохворим 22 фахівці, які пройшли навчання і стажування за кордоном.

У Рівненській області щороку 2,5-3 тисячі онкохворих потребують променевої терапії на лінійному прискорювачі. Донині їх направляли до Києва чи Донецька. Загалом за рік у центрі проходитимуть курс лікування до 7 тисяч пацієнтів.

За словами головного лікаря Рівненського обласного онкологічного диспансеру Григорія Максим’яка, за перший рік роботи Центр променевої терапії показав успішні результати.

«За це час на лінійному прискорювачі пройшли лікування 300 чоловік, 2180 пацієнта пройшли діагностику та подальше планування лікування на комп`ютерному томографі. У 40% пролікованих пацієнтів відзначається виражена позитивна динаміка, у 30% помірно позитивна. Ми одні з небагатьох в Україні, хто проводить променеву терапію для дітей від 0 до 8 років. Завдяки фонду «Розвиток України» незабаром для цих діток буде оснащена спеціалізована палата інтенсивної терапії», - зазначив Г.Максим’як.

Через рік після відкриття, у центрі було відкрито відділення контактної променевої, або брахітерапії, яка є золотим стандартом лікування пухлин репродуктивної системи, порожнинних органів у жінок і чоловіків.



На церемонії відкриття нового відділення червону стрічку перерізали директор Благодійного фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний, директор департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Микола Хобзей, голова облдержадміністрації Василь Берташ, перший заступник голови облради Михайло Кривко.

Воно також підписали чотиристоронній договір про подальшу співпрацю в рамках державно-приватного партнерства. Зокрема, у його рамках область бере на себе зобов`язання фінансувати експлуатаційні витрати на утримання центру, забезпечувати своєчасне та належне бюджетне фінансування центру в повному обсязі.

«Те, що ми сьогодні підписали важливо, бо йдеться і про якісне та доступне лікування для усіх пацієнтів, а не тільки для тих у кого є на це кошти. Рік тому ми відкрили цей центр – це був перший крок, а сьогодні – проміжна крапка. Далі будемо дивитися, як центр розвиватиметься. А сьогодні він розвивається блискуче», - заявив директор благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний.

У ході презентації фонд Р.Ахметова вручив Рівненскому онкодиспансеру сертифікат на 5 мільйонів гривень. Загальний бюджет фінансової допомоги «Розвитка України» Рівненському онкодиспансеру за два роки склав близько 28 мільйонів гривень.

А.Заболотний підкреслив, що співпраця Рівненським онкодиспансером дає надефективний результат.

«Самі гроші ніколи не працюють. Ефективна співпраця відбувається на рівні людей, їхнього ставлення. Тут у Рівному цей проект дуже успішний тому, що люди – не байдужі», - сказав директор фонду Р.Ахметова.

Він висловив подяку голові Рівненському ОДА Василю Берташу за цілковите сприяння фонду Р.Ахметова у проекті «Рак виліковний». «Василь Михайлович персонально приймає участь у цьому проекті – коли управлінські рішення потрібно приймати на найвищому рівні – ми телефонуємо, домовляємося і він говорить – так. І тоді настає момент справжнього партнерства – усе зроблено що необхідно, у потрібні терміни, купуємо за найкращими цінами. Відповідальність висока обох сторін, ми один одного розуміємо,. Це філософія нашого засновника – Ріната Ахметова. Ми її показуємо та втілюємо», - підкреслив А.Заболотний.

Директор департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Микола Хобзей назвав Рівненський обласний онкологічний диспансер одним із найкращих медичних закладів в Україні, що лікують рак. Він подякував фонду Р.Ахметова за сприяння у розвитку онкологічної галузі Рівненщини.

«Ваша допомога дає можливість наповнювати реальним змістом назву – «Розвиток України». Ми присутні у закладі, яким би пишалися і сусідні країни. Таких результатів можна було досягти лише при партнерстві усіх сторін. Кошти йдуть туди куди, де є відповідальна влада, тоді вони використовуються ефективно, використовуються за призначенням.

У рамках проекту «Рак виліковний» для радіологічної служби Західної України (Львівська, Закарпатська, Хмельницька, Івано-Франківська, Рівненська області) було куплено і встановлено обладнання вартістю понад 55,5 млн. грн. На черзі - Тернопільський і Волинський онкодиспансери, де в липні наступного року будуть встановлені сучасні медичні комплекси для променевої терапії та діагностики онкозахворювань.

Софія Палій