Янукович доручив поліпшити інтереси дітей

Президент України Віктор Янукович дав ряд доручень уряду щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей.

Відповідний документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, згідно з дорученням, прем’єр-міністр Микола Азаров має забезпечити опрацювання в установленому порядку питання щодо внесення змін до формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами стосовно визначення для розрахунку обсягів видатків на освіту коефіцієнта щодо кількості учнів, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх шкіл, на рівні, передбаченому для учнів спеціальних шкіл.

Про результати проведеної роботи він має доповісти до 1 жовтня 2012 року.

Крім того, прем’єр повинен до 1 листопада 2012 року вжити заходів щодо сприяння створенню та розповсюдженню теле- та радіопрограм для дітей і молоді.

Керівник уряду до 31 грудня 2012 рок має опрацювати і питання стосовно вдосконалення порядку примусового виконання рішень щодо визначення місця проживання малолітньої дитини, рішень про повернення дитини до держави місця її постійного проживання, а також виконавчих дій при здійсненні виконавчого провадження зі стягнення аліментів.

М.Азаров має вжити заходи щодо забезпечення у повному обсязі в 2013 і наступних роках дітей-інвалідів, дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також на інші складні та рідкісні форми захворювань, необхідними лікарськими засобами, продуктами спеціального харчування, протезними виробами та засобами реабілітації; дітей з особливими освітніми потребами підручниками, у тому числі виготовленими шрифтом Брайля.

М.Азаров, керівник АРК Крим Анатолій Могильов, голови обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій до 10 вересня 2012 року мають забезпечити в рамках проведення за участю Президента України Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини, підготовку і подання інформаційних матеріалів про діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади у 2011-2012 роках у сфері захисту прав дітей, зокрема виконання цими органами актів і доручень Президента із зазначених питань.

До 1 жовтня 2012 року вжити в разі потреби заходів щодо розвитку на відповідній території мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Міністр фінансів Юрій Колобок має до цього ж часу опрацювати питання щодо визначення обсягу коштів на забезпечення утримання однієї дитини-інваліда у дитячому будинку-інтернаті системи соціального захисту на рівні обсягу коштів на забезпечення утримання одного вихованця загальноосвітньої школи-інтернату. А міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова - забезпечити вивчення за участю Національної академії медичних наук України стану надання медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний ревматоїдний артрит, і за результатами вивчення вжити необхідних заходів для вирішення питань організаційного та фінансового забезпечення з метою повного охоплення такою допомогою всіх дітей, які її потребують.

Також глава МОЗ має вжити заходів щодо вдосконалення порядку направлення дітей на лікування за кордон. Опрацювати питання стосовно розширення переліку підстав, з яких можливе перебування в закладі охорони здоров`я з дитиною віком старше шести років матері або одного із законних представників такої дитини під час стаціонарного лікування дитини, та, за результатами опрацювання, внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

Також ці та інші урядовці, відповідно до доручення Президента, мають вжити ряд заходів щодо посилення контролю за додержанням прав дитини, здійснення належного соціального патронажу неповнолітніх, які відбули покарання у спеціальних виховних установах, а також створення належних умов для дітей, які утримуються в загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної реабілітації дітей; підвищення ефективності роботи з профілактики правопорушень серед дітей, вжиття заходів щодо зменшення повторної та рецидивної злочинності тощо.