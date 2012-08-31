МОЗ сформував бюджетний запит на 100% ліків онкохворих дітей

Міністерство охорони здоров`я України сформувало на 2013 рік бюджетний запит на 216 млн грн (це 100% потреби) для закупівлі лікарських засобів і виробів медпризначення для лікування дітей, хворих на онкогематологічні та онкологічні захворювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Президента України з прав дитини, про це сьогодні на брифінгу заявив Юрій Павленко.

За його словами, питання всебічного і якісного медичного забезпечення дітей є одним з пріоритетних у дорученні Президента України Віктора Януковича щодо поліпшення захисту прав і законних інтересів дітей.

Ю.Павленко підкреслив, що глава держави доручив місцевій владі перевірити стан матеріально-технічного оснащення дитячих закладів охорони здоров`я та забезпечити їх усім необхідним відповідно до вимог законодавства, а МОЗ вдосконалити порядок направлення дітей на лікування за кордон тощо.

«Президент також ставить завдання, крім центру з трансплантації в лікарні «Охмадит» у Києві, створити ще три центри - у Львові, Донецьку та Криму. На ці цілі необхідно 23 млн грн - це доступно для держбюджету», - зазначив Ю.Павленко, підкресливши, що Президент наголосив на необхідності створення національного реєстру донорів.

Ю.Павленко також звернув увагу на проблеми надання медичної допомоги дітям, хворим на складні та рідкісні форми захворювань.

«На сьогодні в Україні близько трьох тисяч дітей хворіють на ювенільний ревматоїдний артрит, але немає ні сучасного протоколу лікування, ні достатньої кількості ліків. У бюджеті 2012 року не було виділено жодної копійки на лікування дітей із цим захворюванням», - зауважив Ю.Павленко.