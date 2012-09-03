В Україні відмовляться від фосфатів у мийних засобах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує поступово зменшувати частку вмісту фосфатів у синтетичних миючих засобах до повної заборони їх використання з 2020 року.

Відповідний проект закону «Про державне регулювання синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії» розміщено на сайті міністерства.

Згідно документу, масова частка фосфатів у перерахунку на Р2О5 з 1 січня 2013 року має становити не більше 17%, з 1 січня 2015 року – не більше 10%, з 1 січня 2018 року – більше 5 %.

З 1 січня 2020 року пропонується заборонити виробництво, реалізацію та розміщення на ринку на митній території України синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії з вмістом фосфатів.

Порушення законодавства у сфері поводження із синтетичними миючими засобами та товарами побутової хімії, відповідно законопроекту, тягне за собою цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Відповідальність несуть особи, винні у: недотриманні норм вмісту фосфатів при виробництві миючих засобів; приховуванні або надання недостовірної інформації, щодо вмісту фосфатів у синтетичних миючих засобах та (або) товарах побутової хімії; недотриманні або порушенні вимог регламентів, санітарних норм і правил виробництва, використання, транспортування, зберігання, реалізації синтетичних миючих засобів та (або) товарів побутової хімії; невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль.