Українські паралімпійці завоювали ще два золота й одну бронзу

Спортсмени завоювали ще дві золоті та одну бронзову медалі.

На Паралімпійських іграх, які тривають в Лондоні, українські спортсмени вибороли ще дві золотих нагороди.

Як повідомляє «Чемпіон», 200-метрівку комплексним стилем виграв Євген Бородайко, який встановив рекорд світу, пропливши дистанцію за 2 хв. 33,13 сек. Ще одне «золото» завоював Дмитро Залевський у плаванні на 100 метрів. У цьому ж запливі його колега Віктор Смірнов отримав бронзову нагороду.

