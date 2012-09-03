Янукович привітав паралімпійців зі здобуттям золотих медалей

Президент України Віктор Янукович привітав легкоатлетку Марію Помазан, яка стала кращою у штовханні ядра, веслувальницю Аллу Лисенко, плавців Євгена Бородайка та Дмитра Залевського зі здобуттям золотих нагород на XIV літніх Паралімпійських іграх у Лондоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітанні йдеться: «Українські спортсмени гідно представляють нашу країну на престижних міжнародних змаганнях і роблять вагомий внесок у формування її позитивного іміджу у світовому спортивному русі, наголосив Глава держави. Президент висловив сподівання, що здобутки наших спортсменів і надалі працюватимуть на авторитет України на світовій спортивній арені».

В.Янукович побажав чемпіонам міцного здоров’я, наснаги та подальших яскравих перемог.